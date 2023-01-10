Оскорбившего Лукашенко жителя Белоруссии задержали в Петербурге Жителя Белоруссии задержали в Петербурге за оскорбительные сообщения в адрес Лукашенко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге был задержан находящийся в межгосударственном розыске 34-летний житель Белоруссии, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Белорус находился в розыске из-за оскорбительных сообщений в соцсетях в адрес президента Александра Лукашенко. Задержанный был заключен под стражу.

Мужчину задержали 9 января на улице Константина Зотова. Причиной задержания стало обвинение в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, — сообщили в ведомстве.

В октябре 2021 года житель Белоруссии разместил в социальных сетях пост, в котором унизил достоинство президента своей страны. Мужчине удалось скрыться от правоохранительных органов. Задержанный не был зарегистрирован в Ленобласти или Петербурге, данных о его прибытии в Россию не обнаружили.

В мае 2021 года в Минске посадили самолет Ryanair из-за ложного сообщения о минировании. На борту самолета находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Оппозиционера обвинили в организации массовых беспорядков, после чего он признал вину и стал активно сотрудничать со следствием.