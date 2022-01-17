ИКАО отчиталась о расследовании инцидента с самолётом Ryanair в Минске

Членам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) направлен отчёт о расследовании инцидента с самолётом Ryanair, экстренно приземлившимся в 2021 году в Минске в связи с сообщением о минировании, сообщили в организации. На 31 января назначено обсуждение дальнейших действий участников организации.

ИКАО обнародовала свой доклад об установлении фактов по поводу события с участием рейса Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии. Доклад стал доступен сегодня всем 193 государствам — членам ИКАО, включая 36, которые избраны в Совет ИКАО, — говорится в сообщении организации.

Совет ИКАО намерен 31 января провести «формальное обсуждение» дальнейших действий, которые могут последовать на основании выводов доклада.

В тот же день Совет намерен рассмотреть обращение Белоруссии по поводу того, что Минск считает незаконными рестрикции или санкции, введённые другими государствами или Евросоюзом.

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После фейкового сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.