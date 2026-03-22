Белок, клетчатка и насыщенный вкус без мяса. Чечевичные оладьи с булгуром — простое блюдо, которое удивит

Союз чечевицы и булгура — это больше, чем просто удачная кулинарная пара. Это идеальный баланс растительного белка и медленных углеводов, который превращает скромные постные оладьи в полноценное, невероятно сытное и полезное блюдо с богатым вкусовым профилем.

Что понадобится

Красная чечевица — 200 г, булгур — 100 г, вода — 700 мл (+ по необходимости), репчатый лук — 1 шт. (крупный), чеснок — 2-3 зубчика, молотый кумин (зира) — 1 ч. л., молотый кориандр — 1 ч. л., свежая мята — 3-4 веточки (листья), пшеничная мука — 2–3 ст. л., оливковое масло — 4–5 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу тщательно промываем, заливаем 700 мл воды и доводим до кипения. Убавляем огонь до среднего и варим около 30 минут до мягкости. Затем доливаем немного кипятка, чтобы вода лишь слегка покрывала чечевицу, всыпаем промытый булгур, снимаем кастрюлю с плиты, накрываем крышкой и оставляем на 1,5 часа для набухания.

Тем временем мелко нарезаем лук и чеснок. Обжариваем их на половине оливкового масла до мягкости и прозрачности, в конце добавляем кумин и кориандр, прогреваем специи до аромата.

Через указанное время в готовую чечевично-булгурную массу добавляем обжаренный лук с чесноком и специями, мелко нарезанные листья мяты, муку и соль. Тщательно вымешиваем до однородной, пластичной консистенции. Формируем небольшие оладьи.

На хорошо разогретой сковороде с оставшимся маслом обжариваем их с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Идеально подавать со свежим овощным салатом и натуральным йогуртом или сметаной.

