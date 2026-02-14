Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 06:45

Белое чудо во тьме: растение, которое цветет в условиях, напоминающих пещерную темноту

Фото: D-NEWS.ru
На участке, где, кажется, никогда не бывает солнца, может распуститься настоящее белоснежное чудо — многолетник под названием сангвинария.

Этот уникальный цветок, известный своей феноменальной теневыносливостью, способен цвести даже в условиях, напоминающих пещерную темноту. Его нежные, похожие на водяные лилии или ромашки, белые цветы на фоне густой голубовато-зеленой листвы создают магическое свечение в самых мрачных уголках участка. Главный секрет сангвинарии — ее невероятная неприхотливость. Посаженная в рыхлую, влажную почву под пологом деревьев, она годами будет расти на одном месте, не требуя практически никакого ухода.

Ей не страшны морозы, а ее плотный ковер из листьев эффективно подавляет рост сорняков, избавляя садовода от прополки. Это идеальный выбор для занятых дачников или тех, кто хочет оживить тенистые зоны сада, где отказываются расти другие цветы. Просто предоставьте сангвинарии покой и влажную почву, и каждую весну она будет озарять ваш сад своим хрупким и красивым цветением, словно белое чудо во тьме.

Ранее был назван цветок, которому не нужны ни полив, ни подкормки, ни укрытие на зиму.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
