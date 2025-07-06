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06 июля 2025 в 15:30

Бефстроганов как в старину: нежное мясо в сметане по простому рецепту

Старинный рецепт мяса Старинный рецепт мяса Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо появилось в XIX веке и до сих пор не теряет популярности. Бефстроганов — это нежное мясо, насыщенный вкус и традиции русской кухни. Его легко приготовить даже без кулинарного опыта, если знать пару тонкостей.

Нарезать 400 г говяжьей вырезки тонкими брусочками, отбить слегка и быстро обжарить на сильном огне до румяности. Переложить мясо в миску. На той же сковороде обжарить одну луковицу, нарезанную полукольцами. Вернуть мясо, влить 150 мл сметаны и немного воды (около 50 мл). Посолить, поперчить, добавить щепотку мускатного ореха. Тушить на слабом огне под крышкой 15–20 минут до мягкости.

  • Совет: для большей насыщенности можно добавить ложку горчицы или немного томатной пасты.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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