Бефстроганов как в старину: нежное мясо в сметане по простому рецепту

Бефстроганов как в старину: нежное мясо в сметане по простому рецепту

Это блюдо появилось в XIX веке и до сих пор не теряет популярности. Бефстроганов — это нежное мясо, насыщенный вкус и традиции русской кухни. Его легко приготовить даже без кулинарного опыта, если знать пару тонкостей.

Нарезать 400 г говяжьей вырезки тонкими брусочками, отбить слегка и быстро обжарить на сильном огне до румяности. Переложить мясо в миску. На той же сковороде обжарить одну луковицу, нарезанную полукольцами. Вернуть мясо, влить 150 мл сметаны и немного воды (около 50 мл). Посолить, поперчить, добавить щепотку мускатного ореха. Тушить на слабом огне под крышкой 15–20 минут до мягкости.

Совет: для большей насыщенности можно добавить ложку горчицы или немного томатной пасты.

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