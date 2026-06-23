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23 июня 2026 в 11:00

Базилик — только для салатов? Вот и нет! Делаем из него удивительный фиолетовый чай

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь удивить гостей необычным чаем? Завари фиолетовый базилик. Когда плеснешь лимон, цвет станет розовым — и все ахнут.

Ингредиенты

базилик фиолетовый — 40 г, лимон — 1 шт., сахар-песок — 3 ст. л., вода — 1 л

Как готовлю

Сначала промываю веточки базилика в холодной воде, стряхиваю лишнее и тщательно просушиваю на полотенце. Обрезаю жесткие корешки — стебли оставляю, они тоже дают вкус. Складываю базилик прямо с ветками в прозрачный стеклянный чайник, засыпаю сахар и заливаю крутым кипятком. Закрываю крышкой и оставляю на 10–15 минут — настой на глазах темнеет до чернильно-фиолетового.

Тем временем выдавливаю сок из половины лимона, вторую нарезаю тонкими дольками. Вливаю сок в чайник, перемешиваю — и бац, цвет меняется на ярко-розовый. Разливаю по чашкам, кидаю по паре долек лимона. Пьется горячим — идеально для вечера, а холодным — спасает в жару.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ожидал обычного травяного настоя, но когда плеснул лимон, чай на глазах из фиолетового стал ярко-розовым. Вкус оказался пряным, с легкой кислинкой, совсем не похожим на салатный базилик. Рекомендую подавать с медом и кубиком льда — летом это бомба.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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