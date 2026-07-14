Родителям напомнили, как узнать правила зачисления ребенка в 10-й класс Минпросвещения: правила зачисления в 10-й класс можно узнать на горячей линии

Родители девятиклассников могут задать вопросы о зачислении ребенка в 10-й класс, обратившись в Минпросвещения России по горячей линии или через общественную приемную на официальном сайте, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Там напомнили, что каждый выпускник имеет возможность получить полное среднее образование.

Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников девятых классов без исключения. Законные представители учащихся всегда могут обратиться напрямую в Минпросвещения России через официальные каналы связи, включая горячую линию и общественную приемную на официальном сайте, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что школы могут организовывать профильное обучение с углубленным изучением конкретных предметов. В таких случаях, пояснили в Минпросвещения, учреждение имеет право проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания при зачислении.

Ранее в Минпросвещения заявили, что школа может отказать выпускнику девятого класса в зачислении в 10-й, если нет свободных мест. По информации ведомства, в этом случае родителям следует обратиться в региональные или муниципальные органы образования для поиска альтернативы.