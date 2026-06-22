Баварские улитки: сколько бы ни готовил — сметают все подчистую

Баварские улитки: сколько бы ни готовил — сметают все подчистую

У этих рулетов немецкий характер: рассыпчатое тесто, пряная начинка и секретная заливка, которая делает их невероятно сочными.

Ингредиенты

Мука — 2,5 стакана, свиной жир — 2 ст. л., яйца — 2 шт., соль — 0,5 ч. л., свиная грудинка — 500 г, луковица — 1 шт., чернослив — 150 г, ягоды можжевельника — 3 шт., бутон гвоздики — 1 шт., сливочное масло — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я просеиваю муку с солью, добавляю свиной жир и растираю руками в крошку. Затем вбиваю яйца, вливаю воду и замешиваю упругое тесто. Оставляю его отдохнуть на полчаса под пленкой. Тем временем делаю начинку: прокручиваю через мясорубку свиную грудинку с луком и черносливом.

Теперь надо растереть в ступке ягоды можжевельника и гвоздику, добавить в фарш, влить немного воды и вымесить до однородности. Тесто раскатываю в пласт, выкладываю начинку и сворачиваю плотный рулет. Разрезаю его на 12 кусочков, выкладываю на противень, заливаю подсоленной водой до половины высоты и накрываю фольгой.

Готовлю 40 минут при 180°C, потом снимаю фольгу и даю подрумяниться еще 10 минут. Подаю горячими — мясо сочное, тесто слоистое, аромат стоит нереальный.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Заливка водой перед запеканием дала просто волшебную сочность: мясо с черносливом и ягодами можжевельника тает во рту. Совет: подавайте горячими, с горчицей — гости не поверят, что это не из ресторана.