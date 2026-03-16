Бархатцы взойдут за 3 дня и зацветут в мае: точные даты посева по лунному календарю

Бархатцы взойдут за 3 дня и зацветут в мае: точные даты посева по лунному календарю

Чтобы бархатцы порадовали ранним и пышным цветением, важно не упустить оптимальные сроки посева. В средней полосе и Подмосковье к посеву приступают в первой половине апреля. На Урале, в Сибири и Ленинградской области лучше подождать до третьей декады апреля — начала мая, чтобы рассада не переросла до высадки в грунт, которую проводят в первой половине июня, когда минует угроза заморозков. На юге России семена можно сеять уже в первой декаде марта.

Многие садоводы сверяют сроки с лунным календарем. В 2026 году благоприятными днями для посева бархатцев считаются 21–23, 25–27, 30–31 марта; 18–19, 22–23, 26–28 апреля.

Неблагоприятные дни для посевов — это периоды новолуния и полнолуния. В марте 2026 года новолуние наступит 19 марта.

Семена бархатцев достаточно крупные, поэтому их сеют в бороздки глубиной 0,5–1 см. При температуре около +20–22 °C всходы появляются через 5–7 дней. Важно обеспечить сеянцы хорошим освещением и умеренным поливом, чтобы они не вытягивались и не заболели «черной ножкой».

