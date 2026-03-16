16 марта 2026 в 17:00

Бархатцы взойдут за 3 дня и зацветут в мае: точные даты посева по лунному календарю

Чтобы бархатцы порадовали ранним и пышным цветением, важно не упустить оптимальные сроки посева. В средней полосе и Подмосковье к посеву приступают в первой половине апреля. На Урале, в Сибири и Ленинградской области лучше подождать до третьей декады апреля — начала мая, чтобы рассада не переросла до высадки в грунт, которую проводят в первой половине июня, когда минует угроза заморозков. На юге России семена можно сеять уже в первой декаде марта.

Многие садоводы сверяют сроки с лунным календарем. В 2026 году благоприятными днями для посева бархатцев считаются 21–23, 25–27, 30–31 марта; 18–19, 22–23, 26–28 апреля.

Неблагоприятные дни для посевов — это периоды новолуния и полнолуния. В марте 2026 года новолуние наступит 19 марта.

Семена бархатцев достаточно крупные, поэтому их сеют в бороздки глубиной 0,5–1 см. При температуре около +20–22 °C всходы появляются через 5–7 дней. Важно обеспечить сеянцы хорошим освещением и умеренным поливом, чтобы они не вытягивались и не заболели «черной ножкой».

Читайте также
Смешиваю зефир со сметаной: готовлю простейший десерт из 3 ингредиентов, вкуснее мороженого
Общество
Смешиваю зефир со сметаной: готовлю простейший десерт из 3 ингредиентов, вкуснее мороженого
Шелуху — в сторону. Окунаю яйца в раствор — через 5 минут на столе яркие рубины
Общество
Шелуху — в сторону. Окунаю яйца в раствор — через 5 минут на столе яркие рубины
3 салата-быстрячка на праздничный стол! 20 минут — и оригинальные, недорогие и невероятно вкусные закуски готовы
Общество
3 салата-быстрячка на праздничный стол! 20 минут — и оригинальные, недорогие и невероятно вкусные закуски готовы
Посадите в ноябре — и ваш сад укроет ковер из кремовых шариков! Многолетник-очарование без капризов и хлопот
Общество
Посадите в ноябре — и ваш сад укроет ковер из кремовых шариков! Многолетник-очарование без капризов и хлопот
Посадила в зиму — всё лето любовалась! Кремовые шарики, которые не боятся ни жары, ни стужи
Общество
Посадила в зиму — всё лето любовалась! Кремовые шарики, которые не боятся ни жары, ни стужи
Мария Левицкая
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

