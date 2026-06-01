Почему чеснок растет с горошину: простые дачные хитрости для крупных и сочных головок

Вырастить крупный чеснок не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто проблема мелких головок возникает не из-за плохих семян, а из-за ошибок в уходе и неподходящей почвы. Если соблюдать несколько простых правил, урожай получится крепким, сочным и будет хорошо храниться всю зиму.

Начинать стоит с подготовки грядки. Чеснок любит рыхлую и питательную землю, поэтому перед посадкой в почву полезно внести компост. Особенно это важно на тяжелых глинистых участках, где корням трудно развиваться. Для посадки лучше выбирать крупные и здоровые зубчики — именно они дают мощные головки.

Осенний чеснок высаживают примерно за три недели до заморозков. За это время растение успевает укорениться, но не трогается в активный рост. Глубина посадки тоже имеет значение: в легкой почве зубчики заглубляют сильнее, а в плотной — чуть меньше, чтобы не допустить загнивания.

Весной чеснок нуждается в регулярном поливе и азотной подкормке, а ближе к лету ему больше подходят калий и фосфор. При избытке влаги головки становятся рыхлыми и хуже хранятся, поэтому заливать грядки не стоит. Убирать урожай нужно после пожелтения нижних листьев, а затем обязательно хорошо просушить чеснок в тени.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что чеснок действительно вырос заметно крупнее и плотнее. Она также советует не сажать культуру два года подряд на одном месте — так почва меньше истощается, а урожай получается стабильнее.

