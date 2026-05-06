Баночка сардин и 3 тертые картофелины — соединяем и жарим: такие драники легко заменят сытный ужин

Драники с консервированной рыбой — это неожиданное, вкусное и сытное блюдо, которое отлично подходит для сытного перекуса или ужина.

Хрустящие картофельные оладьи, смешанные с нежной рыбой, получаются сочными и ароматными, с пикантной ноткой. Готовится просто, продукты доступны.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной рыбы (сардины, скумбрия или горбуша в собственном соку), 3 средние картофелины, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: картофель натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Рыбу разомните вилкой, удалив крупные кости. Смешайте картофель, рыбу, яйцо, муку, соль и перец до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом.

Выкладывайте массу ложкой, формируя драники. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

