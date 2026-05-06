06 мая 2026 в 14:46

Баночка сардин и 3 тертые картофелины — соединяем и жарим: такие драники легко заменят сытный ужин

Драники с консервированной рыбой — это неожиданное, вкусное и сытное блюдо, которое отлично подходит для сытного перекуса или ужина.

Хрустящие картофельные оладьи, смешанные с нежной рыбой, получаются сочными и ароматными, с пикантной ноткой. Готовится просто, продукты доступны.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной рыбы (сардины, скумбрия или горбуша в собственном соку), 3 средние картофелины, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло.

Картофель натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Рыбу разомните вилкой, удалив крупные кости. Смешайте картофель, рыбу, яйцо, муку, соль и перец до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом.

Выкладывайте массу ложкой, формируя драники. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные пышки на замену жареным пирожкам.

Дарья Иванова
1 банка консервированной рыбы (сардины, скумбрия или горбуша в собственном соку)
3 средние картофелины
1 яйцо
2 ст. л. муки
соль, перец
растительное масло
Картофель натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Рыбу разомните вилкой, удалив крупные кости.
Смешайте картофель, рыбу, яйцо, муку, соль и перец до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом.
Выкладывайте массу ложкой, формируя драники. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

