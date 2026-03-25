25 марта 2026 в 12:44

Банки обяжут звонить клиентам сразу после блокировки счетов

ЦБ рекомендовал банкам проактивно информировать клиентов о блокировках

Банк России рекомендовал кредитным организациям самостоятельно и в понятной форме информировать клиентов о введенных блокировках, сообщается на сайте регулятора. Также банкам следует оповещать клиентов о действиях, необходимых для снятия ограничений.

Банкам следует самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки операций и дистанционного обслуживания на основании законодательства в сфере кибербезопасности и антиотмывочных мер, а не дожидаться их обращений, — сказано в сообщении.

Регулятор также отметил, что кредитные организации должны не просто сообщать о введенных ограничениях, но и разъяснять правовые основания для их применения. При этом даже после приостановки доступа к онлайн-банкингу у клиента должна сохраняться возможность связаться с банком дистанционным способом.

В ЦБ порекомендовали банкам пошагово разъяснять россиянам порядок действий для урегулирования возникшей ситуации. Кроме того, в случае если сведения о человеке включены в базу данных регулятора о мошеннических операциях, банк обязан сообщить ему о возможности подачи заявления для исключения из этого перечня.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что резкое снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции, а менее значительное, но все же резкое сокращение до 6% обернется ростом цен на десятки процентов. Она отметила, что подобные предложения часто поступают в адрес Центробанка как ориентир на международную практику.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Росатом начал новый этап экстренного вывоза специалистов из Ирана
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

