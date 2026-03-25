Банки обяжут звонить клиентам сразу после блокировки счетов

Банк России рекомендовал кредитным организациям самостоятельно и в понятной форме информировать клиентов о введенных блокировках, сообщается на сайте регулятора. Также банкам следует оповещать клиентов о действиях, необходимых для снятия ограничений.

Банкам следует самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки операций и дистанционного обслуживания на основании законодательства в сфере кибербезопасности и антиотмывочных мер, а не дожидаться их обращений, — сказано в сообщении.

Регулятор также отметил, что кредитные организации должны не просто сообщать о введенных ограничениях, но и разъяснять правовые основания для их применения. При этом даже после приостановки доступа к онлайн-банкингу у клиента должна сохраняться возможность связаться с банком дистанционным способом.

В ЦБ порекомендовали банкам пошагово разъяснять россиянам порядок действий для урегулирования возникшей ситуации. Кроме того, в случае если сведения о человеке включены в базу данных регулятора о мошеннических операциях, банк обязан сообщить ему о возможности подачи заявления для исключения из этого перечня.

