Банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

https://static.news.ru/photo/cfa12956-fc94-11ea-a51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зарплаты будут приходить по номеру телефона. Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу заработной платы через Систему быстрых платежей. Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам.

Механизм будет востребован также микрофинансовыми организациями при выплате займов клиентам, — пояснила «Известиям» директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.

По её словам, услуга позволит перечислять денежные призы за участие в конкурсах и акциях, средства за возврат товаров или дохода от инвестиций. Она подчеркнула, что в будущем этот механизм позволит полностью избавиться от «зарплатного рабства», когда клиенту навязывают карты определённых банков для получения зарплаты в конкретной организации.

В ЦБ сообщили, что пока изучают вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство россиян потеряли в зарплате из-за карантина. Более половины из 3,9 тысячи опрошенных россиян (58%) отметили, что во время карантина работодатель снизил им зарплату. Из них 81% продолжают и сегодня работать по сниженной ставке. На докарантиный уровень зарплата вернулась у 18% респондентов. Ещё 1% опрошенных заявили, что у них зарплата выросла.