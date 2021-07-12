Банк ВТБ сделал бессрочными все свои банковские карты

Пресс-служба ВТБ в официальном Telegram-канале сообщила, что выпущенные ранее пластиковые карты банка, в том числе платёжных систем Visa и Mastercard, будет действовать бессрочно. Отмечается, что дополнительно продлевать срок действия карт или делать их перевыпуск больше не потребуется.

Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платёжных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе банка ранее также сообщали, что клиенты ВТБ за последние дни оформили 27 тысяч цифровых карт отечественной платёжной системы «Мир». Спрос на карты российской платёжной системы вырос в семь раз.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. Это означает, что эмитированные на российской территории карты этих операторов межбанковских платежей не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.