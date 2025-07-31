Балык экмек по-турецки! Вкуснятина на ужин за 30 минут! Простой рецепт

Балык экмек — вкус турецких улиц у вас дома. Когда прогуливаешься по набережной Стамбула, невозможно устоять перед ароматом свежеприготовленного блюда балык экмек — сочной жареной скумбрии в хрустящем лаваше с овощами. Хорошая новость: этот культовый уличный фастфуд легко приготовить дома, и он получится даже вкуснее, чем в Турции!

Начните с подготовки рыбы. 2 филе свежей скумбрии промойте, обсушите и нарежьте на крупные куски. Сбрызните соком половины лимона, посолите и поперчите по вкусу. Оставьте мариноваться на 10 минут — за это время нарежьте 1 луковицу тонкими полукольцами и 2 помидора кружочками.

Разогрейте сковороду с оливковым маслом (примерно 2 ст. л.) на среднем огне. Обжаривайте скумбрию по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки — рыба должна остаться сочной внутри. Готовые кусочки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Теперь соберем наш сэндвич. Лист лаваша слегка подогрейте на сухой сковороде — буквально по 30 секунд с каждой стороны. На середину выложите слоями: листья салата, лук, помидоры, кусочки рыбы. По желанию можно добавить немного рубленой зелени петрушки. Сбрызните оливковым маслом и лимонным соком.

Аккуратно заверните лаваш конвертом или рулетом — главное, чтобы начинка не выпадала. Подавайте сразу же, пока лаваш хрустящий, а рыба — теплая. Этот простой, но невероятно вкусный сэндвич идеален для летнего обеда на балконе или пикника.

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