15 февраля 2026 в 18:32

Балуюсь этими драниками в Великий пост и не только: до чего же вкусные — тут только картошка и лук

Фото: D-NEWS.ru
Балуюсь этими драниками в Великий пост и не только: до чего же вкусные — тут только картошка и лук. Никаких яиц и молока! При этом они не разваливаются на сковороде.

Вкус таких драников — это классическая, чистая картофельная сладость с пикантными нотками лука и специй, подчеркнутая аппетитной золотистой и хрустящей корочкой.

Для приготовления понадобится: 5 крупных картофелин, 1 небольшая луковица, соль, черный перец. Картофель очистите и натрите на мелкой терке вместе с луковицей — это предотвратит потемнение картофеля. Полученную массу отожмите, но сок оставьте! Дайте ему постоять 10 минут. За это время на дне миски осядет крахмал. Аккуратно слейте верхний, почти прозрачный сок, оставив на дне густой белый осадок (это и есть крахмал). Картофельно-луковую массу верните в миску с крахмалом. Добавьте соль, перец. Перемешайте — крахмал равномерно распределится и свяжет массу. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Обжаривайте драники с обеих сторон по 3–4 минуты до золотисто-коричневой хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты без лука и без яиц: рецепт, в котором ничего лишнего — все по ГОСТу.

Проверено редакцией
драники
рецепты
картошка
Великий пост
Дарья Иванова
Д. Иванова
