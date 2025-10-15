Баклажаны и орехи превращаются в ароматный паштет по семейному рецепту — сытный завтрак и почти без калорий

Баклажаны и орехи превращаются в ароматный паштет по семейному рецепту — сытный завтрак и почти без калорий

Эту баклажанную пасту готовили в моей семье, когда я был еще ребенком. Сейчас я решил опробовать этот рецепт самостоятельно. Меня подкупил ее насыщенный вкус с ореховыми нотками и совсем невысокая калорийность. Теперь это мой любимый вариант для питательных завтраков и легких перекусов в течение дня.

Для пасты мне нужно: 2-3 небольших баклажана (около 250 г), 40 г грецких орехов, 1 зубчик чеснока, соль, щепотка кумина и половина чайной ложки орегано. Баклажаны я промываю, протыкаю вилкой в нескольких местах и запекаю в разогретой до 180 градусов духовке 20--30 минут до мягкости.

Готовые баклажаны помещаю в пакет на 5 минут, затем очищаю от кожуры. Грецкие орехи измельчаю в кофемолке до состояния мелкой крошки. В чашу блендера кладу мякоть баклажанов, чеснок, специи, соль и молотые орехи. Взбиваю до однородной пастообразной консистенции. При необходимости добавляю 1-2 столовые ложки воды. Храню в холодильнике в стеклянной банке.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.