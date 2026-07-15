Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 10:00

Азиатский стир-фрай — быстрее, чем доставка: курица за 20 минут. Корочка хрустит прямо как чипсы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Техника стир-фрай — это мой секрет для занятых вечеров. Шоковый жар запечатывает вкус внутри курицы, а эдамаме и перец добавляют свежести и сытости без лишних хлопот.

Ингредиенты

Куриные бедра — 350 г, фасоль зеленая — 100 г, бобы эдамаме — 100 г, перец сладкий красный — 2 шт., крахмал кукурузный — 1,5 ст. л., соус устричный — 1 ст. л., соус соевый — 2 ст. л., сироп рисовый — 1 ч. л., чеснок — 4 зубчика, лук зеленый — 20 г, кешью жареный — 50 г, рис белый — 200 г.

Как готовлю

Сначала ставлю рис вариться в подсоленной воде — пусть доходит, пока я колдую над остальным. Куриные бедра режу брусочками толщиной в полсантиметра, сладкий перец — тонкой соломкой, а зеленый лук рублю наискосок кусочками по 3-4 см. Разогреваю сковороду на сильном огне, вливаю пару ложек масла и бросаю курицу — обжариваю пару минут, помешивая, чтобы появилась легкая корочка. Тем временем добавляю измельченный чеснок и белую часть лука, жарю еще минуту, а затем кидаю перец, зеленую фасоль, бобы и кешью — еще минута, и овощи остаются хрустящими. В отдельной миске растворяю крахмал в холодной воде (200 мл), вливаю устричный и соевый соус, рисовый сироп, а потом выливаю эту смесь в сковороду к зеленой части лука, довожу до кипения и увариваю минуту, пока соус не загустеет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Моргнул — а курица уже готова. Вкус получился насыщенным и пряным. Если будете готовить заранее, советую греть на сковороде, а не в микроволновке — так корочка останется хрустящей.

Проверено редакцией
Читайте также
В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату пенсионерам
Общество
В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату пенсионерам
Актриса Литвинова выставила на продажу элитную квартиру в Москве
Общество
Актриса Литвинова выставила на продажу элитную квартиру в Москве
Взбиваю белки в пену — на завтрак подаю омлет «Пуляр»: нежная сливочная вкуснятина с золотистой корочкой
Общество
Взбиваю белки в пену — на завтрак подаю омлет «Пуляр»: нежная сливочная вкуснятина с золотистой корочкой
Натираю кабачки на терке и заливаю молоком — к завтраку подаю блинчики нежнее оладий: золотистые кружева на тарелке
Общество
Натираю кабачки на терке и заливаю молоком — к завтраку подаю блинчики нежнее оладий: золотистые кружева на тарелке
Стартует сезон кукурузы — скупаю ведрами и готовлю эти нажористые «дирижабли» с колбасками
Общество
Стартует сезон кукурузы — скупаю ведрами и готовлю эти нажористые «дирижабли» с колбасками
Общество
рецепты
мясо
Азия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик не смог спасти тонущего брата на Урале
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»
Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием
Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна
«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют
Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета
«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского
Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы
Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
В Китае впервые имплант в мозг вернул руке способность двигаться
Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта
Омича задержали за поддержку Украины
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Врач предупредил о смертельной опасности дачных погребов
Ребенок прикоснулся к водостоку и умер на месте
Президент Южной Кореи стал бездомным
Немцы оценили вероятность начала войны в ближайшие пять лет
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.