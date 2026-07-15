Азиатский стир-фрай — быстрее, чем доставка: курица за 20 минут. Корочка хрустит прямо как чипсы

Техника стир-фрай — это мой секрет для занятых вечеров. Шоковый жар запечатывает вкус внутри курицы, а эдамаме и перец добавляют свежести и сытости без лишних хлопот.

Ингредиенты

Куриные бедра — 350 г, фасоль зеленая — 100 г, бобы эдамаме — 100 г, перец сладкий красный — 2 шт., крахмал кукурузный — 1,5 ст. л., соус устричный — 1 ст. л., соус соевый — 2 ст. л., сироп рисовый — 1 ч. л., чеснок — 4 зубчика, лук зеленый — 20 г, кешью жареный — 50 г, рис белый — 200 г.

Как готовлю

Сначала ставлю рис вариться в подсоленной воде — пусть доходит, пока я колдую над остальным. Куриные бедра режу брусочками толщиной в полсантиметра, сладкий перец — тонкой соломкой, а зеленый лук рублю наискосок кусочками по 3-4 см. Разогреваю сковороду на сильном огне, вливаю пару ложек масла и бросаю курицу — обжариваю пару минут, помешивая, чтобы появилась легкая корочка. Тем временем добавляю измельченный чеснок и белую часть лука, жарю еще минуту, а затем кидаю перец, зеленую фасоль, бобы и кешью — еще минута, и овощи остаются хрустящими. В отдельной миске растворяю крахмал в холодной воде (200 мл), вливаю устричный и соевый соус, рисовый сироп, а потом выливаю эту смесь в сковороду к зеленой части лука, довожу до кипения и увариваю минуту, пока соус не загустеет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Моргнул — а курица уже готова. Вкус получился насыщенным и пряным. Если будете готовить заранее, советую греть на сковороде, а не в микроволновке — так корочка останется хрустящей.