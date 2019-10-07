https://static.news.ru/photo/b3d3444a-e8fc-11e9-b051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская компания «АвтоВАЗ» отзывает с отечественного рынка 3 994 автомобиля Lada. Процедуре подвергнут машины, купленные с августа 2019-го.

Причина профилактических мероприятий — проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Производитель проинформирует владельцев технических средств о предстоящей процедуре. Все ремонтные работы проведут бесплатно для автолюбителей, говорится в сообщении на официальном сайте Росстандарта .

Объём продаж легковых автомобилей и LCV в 2019 году в России будет ниже, чем в 2018-м. Об этом завил президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис. Глава концерна напомнил, что в 2018 году рынок показывал рост 12,8%, а в начале 2019-го «был умеренный рост, затем после остановки мер господдержки рынок начал снижаться».

Как писал News.ru, ранее стало известно, что АвтоВАЗ в середине сентября на неопределённый срок уменьшит скорость некоторых линий конвейера тольяттинского автозавода в связи с ожидаемым снижением спроса. В частности, сокращение коснётся линии по сборке внедорожников 4×4 и автомобилей на платформе Renault — Nissan — BO (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и Stepway).