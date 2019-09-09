https://static.news.ru/photo/d807e6f6-d32e-11e9-83c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Global Look Press

Объём продаж легковых автомобилей и LCV в 2019 году в России будет ниже, чем в 2018-м. Об этом завил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

Что мы видим на весь 2019 год — рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году, — сообщил Каракатзанис в интервью телеканалу « Россия 24 ».

Глава АвтоВАЗа напомнил, что в 2018 году рынок показывал рост 12,8%, а в начале 2019-го «был умеренный рост, затем после остановки мер господдержки рынок начал снижаться».

Как писал News.ru, ранее стало известно, что АвтоВАЗ в середине сентября на неопределённый срок уменьшит скорость некоторых линий конвейера тольяттинского автозавода в связи с ожидаемым снижением спроса. В частности, сокращение коснётся линии по сборке внедорожников 4×4 и автомобилей на платформе Renault — Nissan — BO (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и Stepway).