https://static.news.ru/photo/7c81b3e4-c955-11e9-ab95-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Компания «Автоваз» в середине сентября на неопределённый срок уменьшит скорость некоторых линий конвейера тольяттинского автозавода.

В частности, сокращение коснётся линии по сборке внедорожников 4×4 и автомобилей на платформе Renault — Nissan — BO (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и Stepway), пишут « Ведомости ».

Мера является вынужденной в связи с ожидаемым снижением спроса на рынке. Число смен и длительность рабочей недели сотрудников не изменятся.

Как писал News.ru ранее, подписанные Минпромторгом и несколькими автоконцернами специнвестконтракты (СПИКи) помогут привлечь в экономику России более 100 млрд рублей частных инвестиций и локализовать производство ключевых узлов. В частности, соглашения достигнуты с компаниями Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», «Автотор», BMW, Peugeot-Citroen и Volvo Trucks.