АвтоВАЗ ответил на сообщения о повышении цен на все модели с октября АвтоВАЗ опроверг сообщения о планах повысить цены на весь модельный ряд с октября 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по связям с общественностью концерна «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский в комментарии NEWS.ru опроверг сообщения СМИ о планах концерна повысить цены на весь модельный ряд с октября 2023 года. По его словам, подобные публикации являются слухами, не имеющими под собой никаких оснований.

Это слухи, не имеющие под собой никаких оснований, — добавил Ильинский.

Telegram-канал Mash, ссылаясь на собеседника в АвтоВАЗе, предположил, что компания собирается повысить цены на все машины с октября 2023-го на 10% минимум, в зависимости от модели, спроса и курса рубля.

Ранее в Минпромторге рассказали, что в 2024 году АвтоВАЗ планирует представить новый автомобиль Lada Iskra. В линейке производителя он займет нишу между Granta и Vesta. Расширить модельный ряд планирует также завод «Москвич».

Также там отметили, что расширение модельного ряда прорабатывается и заводом «Москвич». Что касается более высокого сегмента, то Группа ГАЗ уже прорабатывает вопрос организации производства автомобилей «Волга», добавили в пресс-службе.

Ранее в рамках ПМЭФ-2023 президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что линейка модели Granta будет снята с производства после 2026–2027 годов. Выпуск Lada Iskra планируется начать в конце 2024 года, продажи — в первом квартале 2025 года, добавил глава компании.