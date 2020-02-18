https://static.news.ru/photo/b44ca88c-5236-11ea-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи проверят причастность гражданина Таджикистана, арестованного за пранк с коронавирусом в московском метро, к аналогичным случаям в торговых центрах.

Следствие проверит информацию в отношении Кароматулло Джаборова о его причастности к совершению аналогичных деяний в столичных торговых центрах, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали 8 февраля. Сначала суд избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде, однако выяснилось, что гражданин Таджикистана не проживает по адресу, указанному в протоколе допроса. После этого следователь ходатайствовал об аресте мужчины. Его обвиняют в хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Джаборову грозит до семи лет лишения свободы.

2 февраля в вагоне поезда, который следовал между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года», мужчина сымитировал приступ, упав на пол. Его спутники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса, снимая «приступ» на видео. Позже видеозапись появилась в Сети. Джаборов не признал свою вину. Он заявил, что хотел привлечь внимание властей к проблеме опасного вируса.

NEWS.ru писал, что жителей Челябинска оштрафовали за видеоролик. В нём они якобы убивают человека, «заражённого коронавирусом». На видео пранкеры бегали по парку за мужчиной в костюмах химзащиты и стреляли в него из пистолета-хлопушки.