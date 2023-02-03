Автора кулинарных книг в России могут приговорить к девяти годам колонии Уехавшей из страны журналистке Белоцерковской могут назначить 9 лет колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Вероника Белоцерковская

Гособвинение запросило для журналистки и блогера Вероники Белоцерковской (физлицо, выполняющее функции иноагента) заочно назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии, сообщает РИА Новости. Прославившаяся в России как автор кулинарных рубрик журналистка в марте опубликовала в соцсетях сообщения о событиях в Буче, которые по содержанию не соответствовали позиции Минобороны РФ.

Прошу признать ее виновной по статье 207.3 и назначить наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии общего режима. Нет сомнений, что подсудимая знала официальную информацию Министерства обороны о непричастности российских военных к событиям в Буче ... Тем не менее она умышленно публично распространяла заведомо ложные данные по мотивам политической ненависти, чтобы повлечь нарастание социальной напряженности, — цитирует агентство гособвинителя Гульчехру Ибрагимову.

Приговор будет вынесен заочно 6 февраля в Басманном суде.

Белоцерковская находится не в России. В своем Telegram-канале «Вестник Мракобеса» она с иронией отреагировала на новость от гособвинения.

Вот такие дела скорбные доходят до нашей Шенгенской зоны, братья и сестры! 9 лет! — написала Белоцерковская

Ранее Басманный суд арестовал имущество имущество Белоцерковской на 153 миллиона рублей. Среди арестованного имущества Белоцерковской обозначены машино-место, участок с домом, а также квартира в Санкт-Петербурге.