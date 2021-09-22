Автор жалобы на «Медузу» потребовал признать The Bell иноагентом

Александр Ионов, после жалобы которого власти России признали иноагентами «Медузу» и «Важные истории», потребовал признать иностранным агентом издание The Bell. Соответствующее обращение он направил в Генеральную прокуратуру, передаёт ТАСС.

Он попросил проверить финансирование СМИ, а затем присвоить ему такой статус.

У меня есть основания полагать, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской, — сказал он.

Ионов аргументировал свои претензии тем, что Осетинская основала The Bell после обучения по программе для журналистов-расследователей в Стэнфордском университете в США. По его словам, изданием управляет американская компания Polestar Digital Ventures Inc.

После того, как Елизавета в январе 2018 года посетила университет Беркли и встретилась там с рядом людей, предположительно работающих на ЦРУ, её юридическое лицо начало получать прямое финансирование из разных организаций, — считает он.

По его словам, «согласно форме 990», Investigative Studios Inc. каждый год направляет Осетинской $132 тысячи целевого финансирования. Сама компания, по его мнению, получает деньги от государства и распределяет по другим организациям.

И это не единственная организация, которую мы нашли. <...> По сути, организация Осетинской получает деньги американских налогоплательщиков, — заключил Ионов.

Александр Ионов — основатель «Антиглобалистского движения» и сторонник «Антимайдана». После его жалоб Минюст включил в реестр иноагентов издания «Медуза» и «Важные истории».

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство. По мнению журналистов, речь идёт об уничтожении негосударственных СМИ и давлении на отдельных журналистов, сведения которых ведомства уже почти не стремятся опровергать.