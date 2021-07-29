Автоинструктор призвал заставить водителей сдавать экзамены раз в два года

Бывший автоинструктор Антон Топилин считает необходимым ужесточить законодательство в сфере управления транспортными средствами. Эксперт призвал заставить водителей сдавать экзамены каждые два года, пишет «Ридус».

Во-первых, нужно обязать каждые два года водителей пересдать экзамены — и теоретическую часть, и вождение, причем испытание должно проходить в условиях города и фиксироваться на камеру таким образом, чтобы не было слепых зон, т. е. без возможности принимающему инспектору делать подсказки, — сказал изданию автоинструктор.

Также Топилин считает, что нужно запретить всякие телефонные разговоры за рулём даже с использованием гарнитуры или громкой связи. А за нарушение указанного правила нужно увеличить штраф.

Чтобы повысить ответственность водителей на дороге, Топилин предлагает законодательно установить порог правонарушений за рулём.

К примеру, не больше десяти протоколов об административных правонарушениях. Если водитель его превысил, то автоматически лишать прав, — пояснил эксперт.

В пример Топилин привёл бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева, который посадил за руль своего восьмилетнего сына. К тому же в этом году Гусева штрафовали более 10 раз.

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