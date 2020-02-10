https://static.news.ru/photo/40fa0156-4bf9-11ea-8fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три инспектора ДПС в Тюмени стали фигурантами уголовного дела после того, как они применили силу, чтобы вытащить водителя из его автомобиля.

Об этом сообщает 72.ru. По данным регионального издания, автоинспекторов подозревают в превышении служебных полномочий. Обвиняемые задержаны, в ближайшее время их должны доставить в суд, чтобы избрать им меру пресечения.

Инцидент, ставший поводом для судебных разбирательств, произошёл в ночь на 5 января 2020 года. Сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль Daewoo Matiz. В машине, кроме водителя, находились его супруга Екатерина Данекина с подругой. По словам Данекиной, гаишники начали силой вытаскивать её мужа из авто, не дождавшись пока он достанет документы. Женщина сняла происходящее на видео. На записи слышно слова водителя о том, что он выйдет сам, однако его выволакивают силой.

Ранее представители региональной Госавтоинспекции заявляли, что в ту ночь проводились «мероприятия по предупреждению нетрезвого вождения» и у остановивших Daewoo Matiz силовиков были все основания полагать, что водитель автомобиля пьян. На мужчину составили протокол о неповиновении требованиям сотрудников ДПС, однако суд не нашёл в действиях водителя состава правонарушения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, против автоинспектора из Ленинградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.