Следователи в Ленинградской области считают сотрудника дорожной полиции виновником аварии, в результате которой погиб человек.
ДТП произошло вечером 18 января. Представитель Госавтоинспекции направлялся на автомобиле в сторону города Лодейное Поле. В какой-то момент он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada. В результате аварии оба водителя были госпитализированы, а пассажир Lada скончался на месте,
Во время расследования инспектор обманул представителей СК о том, что действительно произошло на дороге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. В настоящее время подозреваемый задержан.
Ранее NEWS.ru писал, что в Адыгее из-за гололёда и тумана столкнулись более 20 автомобилей. В результате погибли два человека и ещё 12 пострадали.
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