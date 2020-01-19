https://static.news.ru/photo/4646723c-3ad5-11ea-9b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб/vk.om

Следователи в Ленинградской области считают сотрудника дорожной полиции виновником аварии, в результате которой погиб человек.

ДТП произошло вечером 18 января. Представитель Госавтоинспекции направлялся на автомобиле в сторону города Лодейное Поле. В какой-то момент он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada. В результате аварии оба водителя были госпитализированы, а пассажир Lada скончался на месте, говорится в сообщении на сайте областного СКР.

Во время расследования инспектор обманул представителей СК о том, что действительно произошло на дороге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. В настоящее время подозреваемый задержан.

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