Автоэксперт оценил идею разграничить зоны платной и бесплатной парковок Автоэксперт Аксенов: водители смогут избежать штрафов благодаря разграничению зон парковки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмечать зоны платной и бесплатной парковок разными цветами — полезная инициатива, благодаря этому водители смогут избежать штрафов, заявил в беседе с «Радио 1» автоэксперт Алексей Аксенов, комментируя предложение правительства разграничить зоны парковок с помощью разметок и специальных знаков. По его словам, платная парковка может отмечаться специальными знаками или голубым цветом. Он также добавил, что подобная мера давно применяется в странах Запада.

Это полезная и удобная вещь, которая давно применяется в западных странах. Платные парковочные зоны там отделяют определёнными знаками и цветом — например голубым. Это минимизирует возможность ошибки, когда человек не увидел знак платной парковки, поставил машину, не включил приложение, вышел и ему пришел штраф, — заявил специалист.

Аксенов уточнил, что такая мера не изменит ситуацию с точки зрения проблем с парковками и дорожным движением, а будет просто логичным решением для города, где количество парковок постоянно увеличивается.

Правительство Российской Федерации ранее решило визуально разделить платные и бесплатные парковки. Платные зоны будут обозначаться синими линиями, а бесплатные — белыми. У знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик: к традиционной букве P добавятся соответственно изображение монет и стилизованное изображение инвалида-колясочника.