Автоблогер Алан Енилеев заразился коронавирусом

Автоблогер Алан Енилеев в своём Instagram оповестил подписчиков о том, что он заразился коронавирусом.
Уже через пару минут у меня определился КОВИД (точность теста 87%), — написал Енилеев в социальной сети.
Автоблогер также предупредил своих подписчиков о начале «второй волны» и призвал их соблюдать масочный режим, а также пользоваться антисептиками.
В свою очередь поклонники Енилеева пожелали ему скорейшего выздоровления.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что в лёгкой форме переболел коронавирусом.
На вопрос об отношении к российской вакцине Макаревич отметил, что большое число людей уже сделали прививку в опытных целях, сейчас за ними наблюдают.
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