Автоблогер Алан Енилеев заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8ffc2888-0030-11eb-9a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alan_enileev

Автоблогер Алан Енилеев в своём Instagram оповестил подписчиков о том, что он заразился коронавирусом.

Уже через пару минут у меня определился КОВИД (точность теста 87%), — написал Енилеев в социальной сети.

Автоблогер также предупредил своих подписчиков о начале «второй волны» и призвал их соблюдать масочный режим, а также пользоваться антисептиками.

В свою очередь поклонники Енилеева пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что в лёгкой форме переболел коронавирусом.

На вопрос об отношении к российской вакцине Макаревич отметил, что большое число людей уже сделали прививку в опытных целях, сейчас за ними наблюдают.