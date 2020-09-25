Макаревич рассказал, как перенёс коронавирус

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что в лёгкой форме переболел коронавирусом.

Я его перенёс. Вообще ничего не почувствовал. Спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня, — рассказал музыкант в эфире радио «Эхо Москвы».

На вопрос об отношении к российской вакцине Макаревич отметил, что большое число людей уже сделали прививку в опытных целях, сейчас за ними наблюдают.

Страшно интересно знать, из них кто-нибудь заболел. Если никто не заболел, значит, это оглушительная победа нашей фармакологии. Почему-то об этом молчат, — сказал артист.

Ранее певица Анита Цой, переболевшая коронавирусом, призналась, что эта болезнь коварна. По её словам, COVID-19 атакует все системы по очереди. Всё началось с температуры. Затем начало ломить тело. У артистки наблюдались даже проблемы с психикой. В какой-то момент Цой потерялась во времени и пространстве. Она считает, что самостоятельно с болезнью бы не справилась. Ей повезло с больницей и врачами, которые там работали. Она рассказала врачу о том, что её лихорадило, а также о панических атаках. Эксперт заверила звёздную пациентку, что это разновидность течения болезни, писал NEWS.ru.