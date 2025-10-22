Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 06:19

Авокадо всегда будет спелым и вкусным: простой способ выбрать идеальный плод и не ошибиться с покупкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбрать хороший авокадо в магазине — настоящее искусство. Иногда он оказывается слишком твердым и безвкусным, а порой — мягким и горьким. Но есть несколько простых признаков, которые помогут без труда отличить спелый плод и купить именно тот, что порадует кремовой текстурой и нежным вкусом.

Сначала обратите внимание на цвет кожуры. У спелого авокадо она темно-зеленая, иногда почти черная, с легкой шероховатостью. Если кожа ярко-зеленая и гладкая — плод еще не дозрел. Дальше — проверка на ощупь. Слегка надавите на авокадо ладонью: спелый плод чуть поддается давлению, но не становится мягким. Если он твердый, дайте ему дозреть дома, а если под пальцами проваливается — уже перезрел.

Опытные хозяйки знают еще один секрет: посмотрите на место, где крепилась плодоножка. Если под ней кожура светло-зеленая — авокадо спелое, коричневая говорит о перезревании, а желтая — о недозрелости. Хранить мягкие плоды лучше в холодильнике, а твердые можно дозреть, положив их в бумажный пакет с бананом.

Освоив эти простые хитрости, вы всегда будете приносить домой идеальные авокадо — маслянистые, ароматные и с идеальной текстурой.

Ранее сообщалось, что салат «Чаламада» — традиционная кавказская закуска, которая выделяется насыщенным вкусом и хрустящей текстурой. Его издавна готовили в конце лета, когда урожай овощей подходил к концу, а зеленые помидоры не успевали покраснеть до холодов.

