«Авито» не хочет попасть под ограничения для иностранных классифайдов

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Интернет-сервис для размещения объявлений Авито

Российский онлайн-сервис «Авито» рассчитывает не подпасть под регуляторные ограничения для интернет-ресурсов по размещению объявлений (классифайдов), сообщается в заявлении компании. Ранее в Госдуме внесли поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые предусматривают введение рестрикций для сайтов и приложений по размещению объявлений для компаний с долей иностранного вмешательства выше 20%.

Недавно прозвучавшие планы компании ставят под сомнение актуальность самого предложения и целесообразность подготовки и вынесения на рассмотрение законодателей подобных актов. На повестке Госдумы, на наш взгляд, стоят более важные для экономики страны законопроекты, — отметили в компании.

Ранее компания Prosus, являющаяся ключевым акционером онлайн-сервиса объявлений Avito, заявила о решении выйти из российского бизнеса. Компания в данный момент занимается поиском покупателя.

Проект поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который был внесен в Госдуму, предусматривает регулирование работы интернет-сервисов по размещению объявлений путем создания реестра, куда будут загружать данные сайтов. Вопросами регулирования займется Роскомнадзор. Таким образом представители РКН будут осуществлять мониторинг интернет-сервисов, а также запрашивать информацию у владельцев онлайн-ресурсов по размещению объявлений.