Главный акционер Avito уйдет из России Главный акционер Avito — компания Prosus объявила о выходе из российского бизнеса

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Руководство ключевого акционера Avito — Prosus — приняло решение выйти из российского бизнеса, говорится в сообщении на сайте организации. Сейчас компания занимается поиском нового подходящего покупателя пакета ценных бумаг.

25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito из нашей OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus решила выйти из российского бизнеса, — говорится в сообщении.

Prosus — один из ведущих инвесторов в технологии в мире. Инвестируя в рынки с долгосрочным потенциалом роста, предприятие строит крупные потребительские интернет-компании.

Накануне крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance также принял решение продать бизнес и прекратить коммерческую деятельность в России. При этом компания продолжит выполнять обязательства по ранее заключённым договорам.

Также о продаже банковских активов и дочерних компаний в России заявил чешский холдинг PPF Group и принадлежащий ему банк Home Credit. Также сделка предусматривает продажу казахстанского ООО «Хоум кредит энд финанс банк» акционерам PPF и Home Credit.