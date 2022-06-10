РКН может возглавить реестр онлайн-сервисов по размещению объявлений

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В законопроекте, который предусматривает регулирование работы интернет-сервисов по размещению объявлений, предусмотрено создание реестра, куда будут загружать данные этих сайтов. Вопросами регулирования данного реестра займутся сотрудники Роскомнадзора. Таким образом представители РКН будут осуществлять мониторинг интернет-сервисов, а также запрашивать информацию у владельцев онлайн-ресурсов по размещению объявлений.

Указанные лица обязаны предоставлять запрашиваемую информацию непозднее чем в течение десяти дней со дня получения запроса федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин внес в Госдуму поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые будут регулировать работу так называемых классифайдов, или онлайн-сервисов по размещению объявлений. В законодательстве не прописаны обязанности владельцев таких сервисов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию соцсетей и СМИ, а их владельцы находятся за рубежом.

Под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей. Новый законопроект обяжет владельцев не допускать использования сервисов в противоправных целях, не допускать распространения порочащей информации, установить единый измеритель аудитории и разместить адрес электронной почты для юридически значимых сообщений. Кроме того, правительство будет вправе устанавливать порядок интеграции и взаимодействие сервисов с ЕСИА и порталом «Госуслуги».