Авиапассажирам без QR-кодов могут ограничить возврат денег за билеты

Авиакомпании предложили исключить из законопроекта о QR-кодах норму о возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета. Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, пишут «Ведомости».

Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать, — пояснил один из собеседников в авиакомпаниях.

Такое предложение было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами Госдумы. Сейчас предполагается, что при отсутствии QR-кода у пассажира ему должны отказать в перевозке и вернуть провозную плату в полном объёме в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Сообщается, что поправку лоббируют из-за возможной нехватки денег на компенсации авиакомпаниям после введения QR-кодов и связанного с этим снижения пассажиропотока. При этом исполнительный директор аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что предполагаемый отказ от компенсации затрат на несостоявшийся рейс несёт в том числе и имиджевые риски для компаний.

Глава ассоциации Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Минтрансе Илья Зотов предлагает прописать в законопроекте исключение для граждан, которые следуют на лечение или в обратном направлении, инвалидов и их сопровождающих лиц, а также для пассажиров, которые направляются по делам, связанным со смертью близкого родственника, и требовать от них лишь ПЦР-тест.

Ранее стало известно, что власти примут решение о введении в России обязательных QR-кодов исходя из данных о коллективном иммунитете в стране. Пока же федеральный центр не определился, стоит ли принимать законы о QR-кодах, из-за массового недовольства граждан.

По данным закрытых социологических исследований, об отрицательном отношении к введению QR-кодов сообщили около двух третей россиян, и принятие законопроектов в их нынешнем виде способно сказаться на рейтинге правящей партии. По словам источника, принимающего участие в обсуждении законопроектов, они с большой долей вероятности будут приняты во всех трёх чтениях, но дальнейшая их перспектива неясна.