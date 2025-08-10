Август — не отпуск для клубники: три подкормки, которые решают урожай

Многие считают, что в августе клубничные грядки можно оставить в покое до весны. На самом деле именно в конце лета растения формируют цветочные почки, от которых напрямую зависит урожай следующего года. Пропустите этот момент — и вместо сочных ягод в июне получите лишь зелёную листву.
Чтобы клубника хорошо перезимовала и порадовала обильным плодоношением, важно грамотно ухаживать за ней именно сейчас.
С чего начать?
Сначала необходимо провести обрезку. Удалите старые, повреждённые или засохшие листья. На каждом кусте оставьте 2–3 молодых и здоровых листа. Это поможет растению сосредоточиться на восстановлении и подготовке к зиме.
После обрезки переходим к трёхэтапной системе подкормки: «завтрак», «обед» и «ужин».
Первая подкормка — «Завтрак» (на следующий день после обрезки)
Укрепляет растения после плодоношения и запускает формирование почек.
Состав раствора
- 10 л воды
- 1 ст. ложка сухого птичьего помета
- 1 ч. ложка суперфосфата
- 1 ч. ложка сульфата калия
Хорошо размешайте и полейте под корень (по 0,5 литра на куст). Подкормку вносите только по влажной почве.
Вторая подкормка — «Обед» (через 10 дней)
Помогает укрепить завязи и заложить потенциал сладких, крупных ягод.
Состав
- 10 л воды
- щепотка борной кислоты
- 1 ч. ложка сульфата магния
- 1 ч. ложка калимагнезии
Раствор тщательно перемешайте и вносите под каждый куст.
Третья подкормка — «Ужин» (в последнюю неделю августа)
Готовит клубнику к зимовке, повышает устойчивость к морозам и болезням.
Состав
- 10 л воды
- 1 ч. ложка гумата калия
- 1 ч. ложка монофосфата калия
- 1 л отвара луковой шелухи
Эта смесь не только питает, но и обеззараживает почву. После неё даже старые кусты оживают к следующему сезону.
Подводим итог
Август — ключевой месяц для ухода за клубникой. Правильная обрезка и три подкормки помогут заложить основу богатого, сладкого урожая. Потратьте немного времени сейчас — и уже в начале лета следующего года увидите результат на тарелке.
