10 августа 2025 в 12:22

Август — не отпуск для клубники: три подкормки, которые решают урожай

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие считают, что в августе клубничные грядки можно оставить в покое до весны. На самом деле именно в конце лета растения формируют цветочные почки, от которых напрямую зависит урожай следующего года. Пропустите этот момент — и вместо сочных ягод в июне получите лишь зелёную листву.

Чтобы клубника хорошо перезимовала и порадовала обильным плодоношением, важно грамотно ухаживать за ней именно сейчас.

С чего начать?

Сначала необходимо провести обрезку. Удалите старые, повреждённые или засохшие листья. На каждом кусте оставьте 2–3 молодых и здоровых листа. Это поможет растению сосредоточиться на восстановлении и подготовке к зиме.

После обрезки переходим к трёхэтапной системе подкормки: «завтрак», «обед» и «ужин».

Первая подкормка — «Завтрак» (на следующий день после обрезки)

Укрепляет растения после плодоношения и запускает формирование почек.

Состав раствора

  • 10 л воды
  • 1 ст. ложка сухого птичьего помета
  • 1 ч. ложка суперфосфата
  • 1 ч. ложка сульфата калия

Хорошо размешайте и полейте под корень (по 0,5 литра на куст). Подкормку вносите только по влажной почве.

Вторая подкормка — «Обед» (через 10 дней)

Помогает укрепить завязи и заложить потенциал сладких, крупных ягод.

Состав

  • 10 л воды
  • щепотка борной кислоты
  • 1 ч. ложка сульфата магния
  • 1 ч. ложка калимагнезии

Раствор тщательно перемешайте и вносите под каждый куст.

Третья подкормка — «Ужин» (в последнюю неделю августа)

Готовит клубнику к зимовке, повышает устойчивость к морозам и болезням.

Состав

  • 10 л воды
  • 1 ч. ложка гумата калия
  • 1 ч. ложка монофосфата калия
  • 1 л отвара луковой шелухи

Эта смесь не только питает, но и обеззараживает почву. После неё даже старые кусты оживают к следующему сезону.

Подводим итог

Август — ключевой месяц для ухода за клубникой. Правильная обрезка и три подкормки помогут заложить основу богатого, сладкого урожая. Потратьте немного времени сейчас — и уже в начале лета следующего года увидите результат на тарелке.

Ранее стало известно, чем подкормить гладиолусы, чтобы зацвели лучше прежнего.

