Аттестат после девятого класса получат имеющие «зачёт» за собеседование

https://static.news.ru/photo/a6c555d4-a037-11ea-8ea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Аттестат об основном общем образовании в этом году смогут получить выпускники девятых классов, имеющие итоговые отметки не ниже «тройки» и «зачёт» за собеседование по русскому языку.

Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам и результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку, — говорится в проекте приказа Минпросвещения РФ.

Как писал NEWS.ru, зачисление в колледжи в 2020 году будет проходить по аттестатам о неполном среднем образовании. Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ) на это не повлияет, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что аттестаты будут выданы на основе текущих оценок, а отказ от итоговой аттестации — вынужденная мера «по понятным причинам».