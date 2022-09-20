АТОР: у россиян вырос спрос на новогодние путевки в Турцию

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Среди россиян вырос спрос на путевки в Турцию на Новый год. Как сообщает АБН со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), по сравнению с показателями 2021 года в этом году число желающих отправиться в Турцию зимой увеличилось в несколько раз. Чаще всего российские туристы приобретают путевки в Стамбул. В ближайшее время ожидается рост спроса еще на 30–40%. Кроме того, популярностью пользуются Анталья и горнолыжные курорты страны.

Повышенный спрос на туры в Турцию эксперты связывают с ограниченным количеством авиарейсов и выгодными предложениями для туристов, пишет издание. Цены на путевки при этом растут — из-за удорожания авиаперевозок.

Ассоциация туроператоров России ранее посоветовала туристам, планирующим поездку в Турцию, брать с собой наличные. Также рекомендуется брать в поездку карты неподсанкционных банков, в Анталье бронировать отели с системой «все включено», а в Стамбуле — как минимум с завтраками. Поводом стали появившиеся в зарубежных СМИ сообщения о том, что в некоторых отелях и банках Турции не принимаются карты «Мир», выпущенные подсанкционными банками. При этом в Национальной системе платежных карт отметили, что такие решения принимают сами кредитные организации зарубежной страны.