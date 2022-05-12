АТОР: ряд зарубежных компаний отказались продавать круизы россиянам

Фото Clara Margais/dpa/Global Look Press

Несколько крупнейших зарубежных круизных компаний перестали продавать туры россиянам, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Так, итальянская Costa Cruises разослала агентам-партнёрам уведомление о том, что больше не будет принимать заявки на круизы от клиентов, живущих в России, Белоруссии и «на территории Донецкой и Луганской областей Украины». Аналогичное решение приняли компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.

Компания Costa Cruises заявила, что решение связано с санкциями против России и некими «финансовыми рисками». Там пообещали, что не будут отменять уже подтверждённые бронирования, но при их реализации будут учитываться некие «особенности санкционного режима». Когда эти ограничения будут сняты, пока неизвестно.

Согласно разъяснениям от компании, гражданин России сможет отправиться в круиз на их лайнере, если имеет как минимум ВНЖ другой страны (то есть проживает вне России), будет использовать для оплаты банковский счёт другой страны и забронирует поездку в иностранном турагентстве, — сказано в сообщении.

Ранее владелец турагентства «Море тут» Артём Венскель призвал власти России поддержать отрасль на фоне западных санкций, предоставив отсрочку по уплате налога за 2021 год, обнулив налоги и отменив страховые пенсионные взносы на зарплаты сотрудникам. Кроме того, он заявил о необходимости получения от государства невозвратного кредита как для пострадавшей отрасли на зарплаты персоналу.