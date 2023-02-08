Артиллеристы ЗВО отражают атаки ВСУ по 20 раз за день РИА Новости: артиллеристы ЗВО выезжают на ударные позиции до 20 раз в день

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Артиллеристы Западного военного округа ежедневно срывают атаки украинских сил огнем из гаубиц. По словам командира 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б», которые приводит РИА Новости, выезжать на ударные позиции приходится по 15–20 раз в день.

Цель одна — не дать прорваться противнику на нашем направлении, он ведет себя агрессивно, пытается прорвать нашу оборону, найти слабые места. Но мы успешно отражаем атаки, — подчеркнул артиллерист.

Он уточнил, что по каждой цели выпускается три — пять снарядов, в зависимости от того, какое количество украинских военных наступает, и как хорошо они оснащены, идет ли в атаку пехота или она прикрывается еще и тяжелой техникой.

Ранее стало известно, что артиллеристы ВС России уничтожили в Херсонской области украинскую самоходную гаубицу «Акация» вместе с экипажем. ВСУ потеряли убитыми и ранеными четыре человека. Самоходная гаубица «Акация» калибра 152 мм является советской разработкой.