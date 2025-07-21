Ароматные пирожки с картошкой! Простой рецепт классики, но без дрожжей

Ароматные пирожки с картошкой! Простой рецепт классики, но без дрожжей

Ароматные пирожки с картошкой! Простой рецепт классики, но без дрожжей! Вкуснятина для будней и семейных обедов. Тесто готовится просто, а начинку можно менять по вкусу. Корочка получается хрустящей, а внутри начинка — мягкая и сытная.

Ингредиенты

Мука — 400 г

Растительное масло — 50 мл

Холодная вода — 150 мл

Соль — 1 ч. л.

Для начинки

Картофель — 4 шт.

Жареный лук — 1 шт.

Соль, чёрный перец, кориандр — по вкусу

Растительное масло

Приготовление

Муку и соль перемешать. Добавить масло и воду частями и замесить мягкое тесто. Накрыть плёнкой, оставить на 20 минут. Картофель отварить, размять в пюре. Лук обжарить до золотистого цвета и добавить к картошке. Посолить, поперчить, добавить кориандр. Перемешать. Тесто раскатать в тонкий прямоугольник, обрезать края. Разрезать на квадраты. На каждый квадрат выложить начинку, смочить края водой и сформировать треугольники. Края плотно защипнуть жгутиком. Обжарить пирожки на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки. Готовые положить на салфетку, убрать масло и подать к столу.

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