Ароматные пирожки с картошкой! Простой рецепт классики, но без дрожжей! Вкуснятина для будней и семейных обедов. Тесто готовится просто, а начинку можно менять по вкусу. Корочка получается хрустящей, а внутри начинка — мягкая и сытная.
Ингредиенты
- Мука — 400 г
- Растительное масло — 50 мл
- Холодная вода — 150 мл
- Соль — 1 ч. л.
Для начинки
- Картофель — 4 шт.
- Жареный лук — 1 шт.
- Соль, чёрный перец, кориандр — по вкусу
- Растительное масло
Приготовление
- Муку и соль перемешать. Добавить масло и воду частями и замесить мягкое тесто. Накрыть плёнкой, оставить на 20 минут. Картофель отварить, размять в пюре. Лук обжарить до золотистого цвета и добавить к картошке. Посолить, поперчить, добавить кориандр. Перемешать.
- Тесто раскатать в тонкий прямоугольник, обрезать края. Разрезать на квадраты. На каждый квадрат выложить начинку, смочить края водой и сформировать треугольники. Края плотно защипнуть жгутиком. Обжарить пирожки на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки. Готовые положить на салфетку, убрать масло и подать к столу.
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