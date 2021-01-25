Аномальное тепло пришло в европейскую часть России раньше на 2 месяца

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На два месяца раньше в европейскую часть России пришло тепло, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он считает установившуюся погоду аномальной и более характерной для конца марта — начала апреля.

Погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие, — сказал он РИА Новости.

Такая ситуация наблюдается везде, кроме северо-востока европейской части страны, подчеркнул Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, днём температура в регионе превысит норму на 10–14 градусов. Обычно такая температура уже в начале апреля. На юге также будет весенняя погода.

Ранее NEWS.ru писал, что в Гидрометцентре призвали россиян привыкать к аномальным температурам. В настоящее время глобальное потепление приводит к тому, что амплитуды погодных характеристик увеличиваются. Это, в свою очередь, вызывает резкие скачки показателей, демонстрируемых на термометрах.

Ведомство предупреждало, что после лютых крещенских морозов в европейскую часть России придёт резкое потепление.