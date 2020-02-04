https://static.news.ru/photo/c1826aaa-4755-11ea-9ba8-fa163e074e61_660.jpg Анна Генералова Фото: genproc.gov.ru

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по взаимодействию со СМИ возглавила Анна Генералова. До неё этот пост занимал Александр Куренной.

Приказом генерального прокурора Игоря Краснова на должность начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации назначена Анна Андреевна Генералова, — сообщается на сайте ведомства.

До назначения на должность Генералова работала в администрации президента. На последнем посту она была главным советником управления пресс-службы и информации президента.

NEWS.ru передавал ранее, что бывший вице-премьер РФ Максим Акимов назначен генеральным директором «Почты России».