Аналитик рынка раскритиковал смену названий у известных брендов одежды Аналитик рынка Анфиногенов: смена названий Reserved и Cropp может оттолкнуть потребителя

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Смена названий у марок Reserved и Cropp от польской компании LPP может оттолкнуть потребителя в России, сообщил аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов. В разговоре с «360» он отметил, что иностранным компаниям сейчас приходится искать варианты, как сохранить российский рынок и угодить властям своих стран.

Если вещи будут те же, но под другим брендом, — это будет уже не то. Отношение к таким вещам будет уже иное. Тот фактор, который говорит потребителю о качестве, о почерке модельеров, как преподносится, — это всё является брендом, — сказал Анфиногенов.

Он также прокомментировал тот факт, что российское подразделение LPP продают китайскому консорциуму. Что именно перейдёт китайской компании — неизвестно, но не бренды. Российским потребителям нет повода волноваться, считает Анфиногенов.

О том, что LPP, владелец брендов одежды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, приняла решение о продаже российских подразделений китайскому консорциуму, стало известно 19 мая. В компании отметили, что покупатель будет иметь право на продажу вcех товаров, принадлежащих российскому подразделению LPP. Магазины марок откроются уже в ближайшие выходные.