Аналитик предположил мотивы заявления Дурова о небезопасности WhatsApp Аналитик Ульянов: заявление Дурова об уязвимости WhatsApp продиктовано конкуренцией

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Заявление основателя Telegram Павла Дурова об уязвимости WhatsApp для хакеров и небезопасности его использования сделано им в рамках конкуренции двух мессенджеров, рассказал в беседе с «360» специалист по кибербезопасности, аналитик Владимир Ульянов. По его словам, к подобным словам нужно относиться с долей скепсиса, так как любые программы имеют уязвимости, но не все они еще обнаружены.

Не стоит считать, будто есть один мессенджер, который абсолютно уникален с точки зрения устройства и безопасности, и другой, который дырявый и плохой и им не стоит пользоваться <...>. Если сейчас мы не знаем о существовании каких-либо уязвимостей, это еще не значит, что их вообще нет, просто их на данном этапе не обнаружили <...>. Это заявление скорее сделано в рамках конкурентной борьбы, — заявил специалист.

Павел Дуров ранее заявил, что мессенджер WhatsApp является потенциально опасным приложением для пользователей. В качестве доказательства он привел недавнее сообщение от разработчиков WhatsApp, в котором говорится, что для получения информации хакерам достаточно переслать своей жертве видеоролик или запустить онлайн-звонок. Он напомнил, что проблемы с безопасностью в WhatsApp существовали и до последнего обновления мессенджера. Дуров посоветовал удалить WhatsApp, чтобы не подвергать свой телефон взлому.