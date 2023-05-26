Американскую лапшу захотели изъять из продажи в России из-за ГМО «Известия»: в России хотят изъять из продаж американскую лапшу Nissin Foods из-за ГМО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предлагают снять с продажи американскую лапшу быстрого приготовления бренда Nissin Foods, сообщают «Известия». Сообщается, что «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор с соответствующим заявлением.

Глава ОПИ Олег Павлов разъяснил, что к такому шагу привело обнаружение в продукции одного из типов генетически модифицированной сои, запрещенной к использованию в России. Павлов подчеркнул, что указанный вид сои не зарегистрирован в стране и его влияние на здоровье человека не изучено.

ОПИ отметило, что несмотря на запрет на ввоз этого типа лапши, данную продукцию все еще можно приобрести в онлайн-магазинах.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что лапша быстрого приготовления может привести не только к набору лишнего веса, но и к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, повышению уровня сахара в крови и кровяного давления. По его словам, такая лапша в первую очередь вредна для организма из-за процесса приготовления — она обжаривается в пальмовом масле.

Ранее в Евросоюзе задумались об опасности украинского зерна для здоровья — член Европарламента от Франции Матильда Андруэ обратилась к Еврокомиссии с предложением об ужесточении проверок. В качестве подтверждения существования соответствующей проблемы парламентарий привела сообщения от разных стран — участниц ЕС о несоответствии украинского зерна санитарным нормам.