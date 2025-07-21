Американский кайф на сковороде — джамбалайя своими руками

Хотите попробовать что‑то новое на ужин, но без лишней мороки? Джамбалайя — сытное и яркое блюдо американской креольской кухни. Это рис с помидорами, овощами и колбасками, который готовится быстро и порадует всю семью. Блюдо универсальное — ингредиенты можно подбирать по вкусу, главное — оставить основу: рис и томаты.

Ингредиенты на 6 порций

Сосиски подкопченные или копченые — 400 г

Рис — 350 г

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 200 г

Помидоры — 300 г

Чеснок — 2 зубчика

Томатная паста — 1 ст. ложка

Масло растительное — 60 мл

Петрушка — 1 пучок

Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты. Помидоры надрежьте крест‑накрест и залейте кипятком. Пока они стоят, мелко нарежьте лук и чеснок. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками. С помидоров снимите шкурку и нарежьте их кубиками. Сосиски освободите от пленки и нарежьте кружочками. В сковороде обжарьте сосиски на растительном масле до румяности, переложите их пока в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте болгарский перец и обжарьте еще пару минут. Выложите к овощам помидоры, чеснок и томатную пасту. Посолите, поперчите, перемешайте. Добавьте сосиски и сухой рис, все хорошо перемешайте. Залейте горячей водой так, чтобы уровень был на 1,5–2 см выше содержимого. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите до готовности риса (примерно 20 минут). Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой.

Джамбалайя хороша как горячее основное блюдо и точно порадует гостей необычным вкусом.

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