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21 июля 2025 в 16:03

Американский кайф на сковороде — джамбалайя своими руками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите попробовать что‑то новое на ужин, но без лишней мороки? Джамбалайя — сытное и яркое блюдо американской креольской кухни. Это рис с помидорами, овощами и колбасками, который готовится быстро и порадует всю семью. Блюдо универсальное — ингредиенты можно подбирать по вкусу, главное — оставить основу: рис и томаты.

Ингредиенты на 6 порций

  • Сосиски подкопченные или копченые — 400 г
  • Рис — 350 г
  • Лук — 1 шт.
  • Болгарский перец — 200 г
  • Помидоры — 300 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томатная паста — 1 ст. ложка
  • Масло растительное — 60 мл
  • Петрушка — 1 пучок
  • Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. Помидоры надрежьте крест‑накрест и залейте кипятком. Пока они стоят, мелко нарежьте лук и чеснок.
  3. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками.
  4. С помидоров снимите шкурку и нарежьте их кубиками.
  5. Сосиски освободите от пленки и нарежьте кружочками.
  6. В сковороде обжарьте сосиски на растительном масле до румяности, переложите их пока в тарелку.
  7. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте болгарский перец и обжарьте еще пару минут.
  8. Выложите к овощам помидоры, чеснок и томатную пасту. Посолите, поперчите, перемешайте.
  9. Добавьте сосиски и сухой рис, все хорошо перемешайте.
  10. Залейте горячей водой так, чтобы уровень был на 1,5–2 см выше содержимого.
  11. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите до готовности риса (примерно 20 минут).
  12. Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой.

Джамбалайя хороша как горячее основное блюдо и точно порадует гостей необычным вкусом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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