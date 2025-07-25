Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 05:08

Без возни и танцев с бубном: два лучших рецепта малинового желе на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Два лучших рецепта малинового желе — сохраните вкус лета! Когда за окном метель, так приятно открыть баночку ароматного малинового желе, напоминающего о теплых летних днях. Предлагаю два проверенных рецепта: классический с сахаром и более полезный вариант с медом. Оба гарантируют идеальную консистенцию и потрясающий вкус!

Классическое малиновое желе с сахаром

Возьмите 1 кг малины (можно замороженной) и 800 г сахара. Ягоды переберите, аккуратно промойте и разомните деревянной толкушкой. Протрите через сито, чтобы удалить косточки — у вас должно получиться около 700 мл чистого сока. Смешайте сок с сахаром в эмалированной кастрюле и оставьте на 4–6 часов, пока сахар полностью не растворится. Затем доведите до кипения на среднем огне, снимите пену и варите ровно 5 минут. Разлейте по стерильным банкам и закатайте. Переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

Малиновое желе с медом и лимоном

Понадобится: 1 кг малины, 500 г жидкого меда, сок 1 лимона и 10 г желатина. Малину подготовьте, как в первом рецепте, получив 700 мл сока. Желатин замочите в 50 мл воды. Сок смешайте с медом, добавьте лимонный сок и нагрейте до 60 градусов (не кипятите!). Растворите желатин на водяной бане и влейте в ягодную массу. Тщательно перемешайте, разлейте по банкам и пастеризуйте 15 минут при 80 градусах. Такое желе особенно полезно в сезон простуд!

Оба варианта хранятся до года в прохладном месте. Классическое желе идеально к блинчикам, а медовое — прекрасное натуральное лекарство при простуде. Попробуйте закрыть по несколько баночек каждого вида — зимой будете себе благодарны!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
малина
ягоды
желе
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские танки заметили на границе Камбоджи
В России предложили ввести единые льготы для военных в частных клиниках
Бастрыкин раскрыл число жертв вторжения ВСУ в Курскую область
Ветеринар предостерег от мытья домашних животных человеческим шампунем
Названо количество пострадавших из-за ударов ВСУ по Краснодарскому краю
«Массированная атака»: над Краснодарским краем сбили беспилотники ВСУ
Пластика лица, скандалы с фигуристами, война с Ягудиным: как живет Плющенко
Патрушев рассказал о планах НАТО создать военные угрозы для России
Украинский депутат-мотоциклист влетел в трактор и погиб
Германия придумала способ сделать свою армию «самой сильной в Европе»
Готовим вкусный завтрак за 10 минут из кабачков: вафельки как в ресторане
Восемь российских аэропортов прекратили принимать и выпускать самолеты
Стало известно, в чьих интересах организовывали теракт в «Крокусе»
SHOT сообщил о серии взрывов, прогремевших над Славянском-на-Кубани
Пожар в Астрахани унес жизни троих человек
В Госдуме раскрыли, кто может рассчитывать на повышение пенсии с 1 августа
Психолог назвала неприятные побочные эффекты СДВГ
Марочко рассказал, сколько сел зачищают бойцы ВС РФ у Красноармейска в ДНР
Windows 11 появилась на старых компьютерах
Бастрыкин раскрыл количество наемников, воевавших за ВСУ
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.