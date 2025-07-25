Без возни и танцев с бубном: два лучших рецепта малинового желе на зиму

Без возни и танцев с бубном: два лучших рецепта малинового желе на зиму

Два лучших рецепта малинового желе — сохраните вкус лета! Когда за окном метель, так приятно открыть баночку ароматного малинового желе, напоминающего о теплых летних днях. Предлагаю два проверенных рецепта: классический с сахаром и более полезный вариант с медом. Оба гарантируют идеальную консистенцию и потрясающий вкус!

Классическое малиновое желе с сахаром

Возьмите 1 кг малины (можно замороженной) и 800 г сахара. Ягоды переберите, аккуратно промойте и разомните деревянной толкушкой. Протрите через сито, чтобы удалить косточки — у вас должно получиться около 700 мл чистого сока. Смешайте сок с сахаром в эмалированной кастрюле и оставьте на 4–6 часов, пока сахар полностью не растворится. Затем доведите до кипения на среднем огне, снимите пену и варите ровно 5 минут. Разлейте по стерильным банкам и закатайте. Переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

Малиновое желе с медом и лимоном

Понадобится: 1 кг малины, 500 г жидкого меда, сок 1 лимона и 10 г желатина. Малину подготовьте, как в первом рецепте, получив 700 мл сока. Желатин замочите в 50 мл воды. Сок смешайте с медом, добавьте лимонный сок и нагрейте до 60 градусов (не кипятите!). Растворите желатин на водяной бане и влейте в ягодную массу. Тщательно перемешайте, разлейте по банкам и пастеризуйте 15 минут при 80 градусах. Такое желе особенно полезно в сезон простуд!

Оба варианта хранятся до года в прохладном месте. Классическое желе идеально к блинчикам, а медовое — прекрасное натуральное лекарство при простуде. Попробуйте закрыть по несколько баночек каждого вида — зимой будете себе благодарны!

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