Аллергия на еду: мифы и факты, которые важно знать каждому

Известная цитата Галена гласит: «Что одному — пища, другому — яд». И ведь действительно, многие продукты питания обладают аллергенными свойствами. Распространенность пищевой аллергии колеблется в широких пределах: от 1 до 50%. Болезнь приводит к разнообразным симптомам: от легкого дискомфорта до тяжелых, угрожающих жизни состояний. NEWS.ru пообщался с гастроэнтерологом и нутрициологом Еленой Павловой, которая рассказала, какие именно факторы способствуют появлению пищевой аллергии, какие продукты чаще всего ее вызывают, каковы симптомы и как снизить риск повторного появления реакции.

От чего возникает пищевая аллергия

Пищевая аллергия — это негативная реакция организма на продукт, в развитии которой участвует иммунная система. Она ошибочно распознает белки пищи как опасные и реагирует на них, вызывая различные симптомы. Фактором риска может быть наследственность. Если у родителей или ближайших родственников есть аллергические заболевания, риск их развития выше. Окружающая среда тоже может влиять на появление болезни. Речь о факторах, связанных с переходом к урбанизированному образу жизни, таких как снижение воздействия микробов, использование антибиотиков, изменение рациона питания в пользу сокращения разнообразия.

У детей аллергия может развиваться из-за поступления антител во внутриутробном периоде и через женское молоко (при нарушении питания матери во время беременности и в период грудного вскармливания, то есть из-за чрезмерного употребления в пищу продуктов, обладающих повышенными аллергенными свойствами). Также болезнь может появиться из-за раннего перевода ребенка на искусственное вскармливание.

Какие продукты вызывают аллергию

У взрослых чаще встречается аллергия на рыбу/морепродукты, орехи, некоторые фрукты и овощи, например цитрусовые, клубнику, землянику, дыню, ананас, томаты. Следует помнить, что у лиц, страдающих поллинозом (аллергией на пыльцу растений), часто встречается перекрестная пищевая чувствительность. Существует ряд продуктов, имеющих сходные структуры с причинно-значимыми аллергенами (пыльцой деревьев, злаковых и сорных трав) и употребление в пищу которых усиливает аллергическую реакцию.

Основные аллергены, на которые в 90% случаев возникают аллергические реакции:

Коровье молоко — главный аллерген у детей, так как там присутствует казеин, сывороточные белки. Куриное яйцо. Орехи. Арахис часто вызывает тяжелейшие реакции. Также к аллергенам относятся лесной орех (фундук), грецкий, кешью, миндаль. Рыба (чаще треска, лосось) и морепродукты (креветки, крабы, моллюски). Пшеница; Соя.

Из напитков высокой аллергенностью обладают кофе и какао. Также, конечно, не стоит забывать о шоколаде.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие симптомы аллергии

Симптомы аллергии возникают разнообразные, так как затрагивают разные системы. Реакция может проявляться как через несколько минут после приема пищи, так и по прошествии двух часов. Это может быть крапивница с зудом и сыпью, что может переходить в атопический дерматит. Может возникнуть зуд и покалывание во рту и глотке, тошнота, рвота, спастические боли в животе, диарея. Ринит, когда возникает заложенность носа, зуд в носу, чихание. При этом у одного человека может быть только один симптом, например изолированная крапивница, а у другого — сразу несколько.

Самое тяжелое состояние — отек Квинке, то есть плотный отек губ, век, щек, слизистых. А также бронхоспазм, при котором возникает свистящее дыхание, одышка. Это может сопровождаться резким падением артериального давления, головокружением, слабостью. При таком состоянии требуется экстренная медицинская помощь.

Как избежать повторного появления аллергии

Чтобы аллергия не появилось повторно, необходимо выяснить, из-за каких продуктов она возникла, и исключить их из своего рациона. Справиться с такой задачей поможет пищевой дневник. Кроме того, следует посетить врача-аллерголога, чтобы сделать кожные тесты либо сдать анализ на специфический IgE к конкретным аллергенам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необходимо выяснить возможные перекрестные реакции. Например, при аллергии на березу реакцию также может вызвать яблоко и морковь. Это связано с тем, что белки в этих продуктах схожи с белками пыльцы березы, и иммунная система не всегда может их различить. В результате возникает аллергическая реакция на продукты, которые раньше не вызывали проблем.

Следует обсудить с доктором аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), которая позволяет приучить иммунную систему к аллергену. Эффективность такого метода доказана для арахиса, сейчас активно исследуется для молока и яиц, но пока неприменима ко всем продуктам.

